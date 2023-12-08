Ненахов рассказал, почему сложно играть в холодную погоду

Матч столичного «Локомотива» и екатеринбургского «Урала» (2:0) в Черкизове прошёл пятничным вечером при температуре ниже -12 градусов. Защитник «Локо» Максим Ненахов рассказал, почему футболистам тяжело играть в таких условиях.

«Тяжеловато играть в такую погоду. Очень тяжело мышцы разогреть, боишься поскользнуться на поле», - передаёт слова защитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что благодаря победе «Локо» вплотную приблизился к первой тройке РПЛ с 31 баллом в копилке. Столько же, но на игру меньше – у московских динамовцев. Это была последняя игра «Локомотива» в 2023 календарном году.