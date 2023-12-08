Ганчаренко: «Решили, что можем играть в красивый футбол на этом суровом газоне»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Результат сегодня неудовлетворительный для «Урала». Как вы можете охарактеризовать игру своей команды? Довольны ли вы тем, как действовали ваши футболисты?

- Нет, конечно, потому что у нас много игроков бежало к мячу, чего делать не следовало. Мы решили, что можем играть в красивый футбол на этом суровом газоне.

- Почему так происходило, почему футболисты действовали таким образом?

- Тут или установка какая-то неправильная, или мы замерзли на этом футбольном поле. То недовольство, которое есть, - мы вроде неплохо структурно действуем, но ничего выжать не можем, потому что не хватает какого-то последнего паса, давления, добивания, потому что все во многих эпизодах, по крайней мере, сегодня инертно действовали в атаке.

- Как мне кажется, в этом сезоне у «Урала» очень хорошо работали замены. Очень сильно усиливали игру футболисты, которые выходили на поле. Сегодня, показалось, не было такого.

- Не знаю. Тут очень сложно после сегодняшнего матча комментировать то, что было раньше. Но, по крайней мере, наверное, очень хорошее начало в нашем исполнении нас сгубило, потому что мы поверили, что очки будут очень легко набираться. К сожалению, этого не случилось.