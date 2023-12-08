Тренер «Локомотива» Левин: «Довольны игрой и результатом»

Тренер «Локомотива» Олег Левин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Полностью ли довольны тем, что сегодня показала ваша команда?

- Я думаю, что тот план, который был сегодня на игру, он выполнен. Победа сейчас очень важна, три очка сейчас очень важны. Естественно хотелось бы выделить и самоотдачу, и организацию, выполнение дисциплины на протяжении всего матча, поэтому мы довольны игрой и результатом.

- Какие корректировки плана на игру в связи с погодой и низкой температурой?

- Никаких не было. Единственное, есть вещи, что при такой погоде не нужны самим себе усложнять жизнь. Есть ситуации, где можно было сыграть понадежнее.

- В последних матчах у «Локомотива» очень хорошо работают стандарты. Это работа ведется таким образом, что они стали работать в конце сезона, или ситуативная история?

- Работа ведется, поэтому сегодня это привело к результату. Были матчи, когда были хорошие подачи и хорошие моменты для реализации стандартов. Что-то не получалось, либо соперник качественно играл в обороне.

- В какой-то момент показалось, что Самошников показал, что сегодня не готов вбрасывать мяч из-за боковой. Это какие-то проблемы со здоровьем? Он на руку показал.

- Нет, на самом деле Илья мог бросать далеко, это выбор за ним, у него есть два варианта развития. Поэтому принимает решение он от конкретной ситуации, от счета, позиции партнеров на поле, от этого зависит, куда он бросает.

- Если подытожывать для «Локомотива» первую часть этого сезона, какую бы оценку тренерский штаб поставил этой части сезона?

- Я думаю, что оценки - это прерогатива главного тренера и руководства. В моем понимании, что люди максимально делали всё, что от них просят.