«Локомотив» - лучший в РПЛ в 2023 году по набранным очкам, как минимум до матча «Зенита»

Столичный «Локомотив» пятничным вечером огорчил екатеринбургский «Урал», обыграв в холодной Москве «шмелей» с уверенным счётом – 2:0.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», теперь «Локо» - лучшая команда 2023 календарного года по набранным очкам. Их у «железнодорожниках» во всех матчах чемпионата России набралось 63. У «Зенита» - 61 очко, однако питерцам только предстоит провести свою последнюю игру в году в рамках 18 тура против нижегородского «Пари НН». Победа «Зенита» выведет питерцев на первое место рейтинга.

Также у «Локо» на счету 63 забитых гола, 61 – у «Зенита».

Больше подробностей о вечернем матче - в нашем ревью.