Морозная победа от Морозова: «Локомотив» переиграл «Урал» и вплотную подобрался к топ-3

«Локомотив» и «Урал» схлестнулись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 18-го тура РПЛ состоялся 8 декабря на стадионе «РЖД Арена».

Открывать последний тур зимы выпало футболистам «Локомотива» и «Урала». Вечер в Москве был морозный, но температура ниже минус 15 не упала, поэтому игру решили провести по расписанию. А открыл её сам Гена Букин – автор хет-трика в финале турнира «кожаный мяч». Если же говорить о действующих футболистах, то под лёгкую метель вперёд побежали хозяева. «Локомотив» довольно быстро прибрал инициативу к ногам.

«Урал» взбрыкнул ударом Каштанова, который после скидки Егорычева приложился с угла штрафной площади. Но в створ ворот попасть не удалось, а затем гости были прижаты к своей штрафной площади и практически задавлены угловыми ударами. Четыре корнера кряду подал «Локомотив», прежде чем растопить оборону «Урала». Символично, что отличился футболист по фамилии Морозов.

Глушенков угловой разыграл, но сам же остался с мячом и примерно с той же позиции навесил. Евгений Морозов сопротивления не встретил, пробив с восьми метров. Помазун не имел шансов потащить мяч, пущенный с отскоком от газона – 1:0. До перерыва москвичи могли преимущество удвоить. Наир Тикнизян вдруг выпилил передачу с фланга, выведя Миранчука на голкипера. Антон под прессингом защитника находился, пробил низом метров с 10 – Помазун парировал ногами.

После перерыва Галактионов заменил Ненахова на Самошникова, а футболисты стали будто больше подмерзать. Стартовой активности в тайме не было, с течением времени ещё увеличилось количество борьбы и столкновений. Настала очередь ходов Ганчаренко, он убрал Газинского с Итало, выпустив Дмитриева и Шеттине. Но «Урал» упорно не добирался до опасных ударов – 0 попаданий в створ за 70 минут матча, а «Локомотив» просто начал играть по счёту, впереди совсем не активничая.

В комбинационной игре моменты не создавались, но дважды банальные подачи зажигали панику во вратарской площади. Сначала Лантратов не добрался до мяча после кросса Дмитриева и Шеттине мог затолкать мяч в пустой угол с пары метров – не позволили защитники. А затем (опять-таки сработал угловой) Сергей Пиняев первым успел на отскок, пробив с линии вратарской. Помазун уже был отыгран, однако на линии за голкипера сыграл Силвие Бегич. Ещё и Сулейманов загубил, убойный момент, замкнув навес Тикнизяна ударом в небеса. А до ворот было метра четыре.

Гол Евгения Морозова остался победным, но не единственным, принесшим «Локомотиву» морозную победу над «Уралом». Уже в компенсированное время Наир Тикнизян расстрелял пустые ворота после ловкого прохода и прострела Сергея Пиняева - 2:0. Вплотную подобрались к топ-3 «железнодорожники», отправившись на каникулы в неплохом настроении.