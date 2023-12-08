В агентстве полузащитника «Палмейраса» Артура специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказались о будущем клиента.

«Сейчас мы не можем говорить о будущем Артура и о том, останется ли он в «Палмейрасе», - заявили нам в агентстве Talents Sports.

Ранее сообщалось, что Артур сменил агентов. По нашей информации, это связано с его желанием покинуть «Палмейрас». Кроме «Зенита» на Артура претендуют команды из Португалии и Италии, однако конкурировать с «Зенитом» по финансовым условиям они не могут.

Также Артур подтвердил, что получил предложение от питерского «Зенита»