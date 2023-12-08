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Салтыков - лучший футболист Подмосковья по средним оценкам РПЛ

08 Декабря 2023 • 20:46 Комментировать

В 17 турах Премьер-лиги сыграли 13 футболистов, которые родились в Подмосковье. Защитник «Локомотива» Максим Ненахов из Красногорска и полузащитник «Ахмата» Иван Олейников из Подольска выходили на поле в каждом календарном поединке. Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин из Домодедова и полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков из Мытищ провели на одну встречу меньше. Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов из Щелковского городского округа выходил на поле 15 раз. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев из Видного сыграл 14 матчей. Защитник «Балтики» Александр Осипов из Коломны радовал своей игрой в 12 противостояниях, сообщают «Вести Подмосковья».

Лучшая средняя оценка среди этих футболистов у Салтыкова, который опередил Баринова, Олейникова и Акинфеева.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Дмитрий Баринов Никита Салтыков ещё теги
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