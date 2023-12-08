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Канчельскис может возглавить клуб из Кыргызстана

08 Декабря 2023 • 20:43 Комментировать

Бывший российский футболист, тренер Андрей Канчельскис рассказал, что в будущем он может возглавить один из клубов ближнего зарубежья, а именно «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

«Сейчас мы на стадии переговоров. Давайте дождемся финального аккорда», - подтверждает Канчельскис информацию для «Спорт-Экспресса».

Последним местом работы Андрея был ещё один клуб с постсоветского пространства, а именно «Тобол» из Казахстана. В нём Андрей Антанасович был гендиректором. Оставил свой пост Канчельскис в минувшем ноябре.

«Мурас Юнайтед» базируется не в столице страны Бишкеке и даже не во втором самом крупном городе страны, Оше, а в городе Джалал-Абад, что находится почти на границе с Узбекистаном на западе страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Мурас Юнайтед
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