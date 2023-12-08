Булыкин рассказал, почему легионерам очень важно учить местный язык

Дмитрий Булыкин оценил такое качество футболиста в зарубежных футбольных клубах как знание языка страны.

«Когда ты начинаешь говорить с партнерами или с тренерским штабом на их языке, это добавляет доверия к тебе. Поэтому, конечно, нужно учить язык, адаптироваться к команде», - говорит Булыкин «Газете.Ру», вспоминая, как ему в «Байере» сразу же наняли преподавателя по немецкому.

Ранее Наир Тикнизян рассказал, что в «Вердере» у него на собеседовании спросили как раз про знание немецкого языка.

Кстати, сам Дмитрий в своей карьере также успел поиграть за границей. Он выступал не только в Германии за «Байер» и «Фортуну», в Бельгии за «Андерлехт» и в нескольких клубах Нидерландов, в числе которых амстердамский «Аякс».