Булыкин рассказал, чем переход в «Вердер» помог бы Тикнизяну

Бременский «Вердер», один из клубов немецкой Бундеслиги, летом интересовался защитником московского «Локомотива» Наиром Тикнизяном. Бывший форвард «Локо» Дмитрий Булыкин объяснил, чем переход к «музыкантам» помог бы Наиру в будущем.

«Если он перейдет, это будет здорово. Посмотрит на футбол с лучшей стороны, будет получать от него удовольствие и прогрессировать. Это топ-лига, там лучшие условия и лучшие футболисты мира», - рассказывает Булыкин «Газете.Ру».

Ранее Тикнизян рассказал, какое условие ему выдвинули в «Вердере».

Прямо сейчас «Локомотив» в Черкизове с Тикнизяном в основе проводит матч с «Уралом». Текстовый репортаж – на нашем сайте.