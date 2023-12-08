Морозов забил свой первый гол за «Локомотив»

Защитник столичного «Локомотива» Евгений Морозов вечером пятницы поразил ворота «Урала» в очной встрече в Черкизове. Он забил ударом головой в середине первого тайма.

Сегодняшний гол стал для Морозова первым за основную команду «Локо». На это центральному защитнику потребовалось 13 выходов на поле во всех турнирах.

Морозов – уроженец Москвы, воспитанник клубной академии «Локомотива». Также на протяжении карьеры он выступал за «Казанку», некогда вторую команду «Локо» и астраханский «Волгарь» и воронежский «Факел».

Текстовая трансляция игры «Локо» и «Урала» проходит на нашем портале.