«Алания» попала в число самых неожиданных чемпионов в мировых лигах

Владикавказская «Алания» оказалась 15-й в рейтинге из 32 команд, которые признаны британским порталом FourFourTwo самыми неожиданными чемпионами в мировых футбольных лигах.

Напомним, что «Алания» стала чемпионом России в 1995 году. Тогда команда, ещё носившая название «Спартак-Алания», опередила на шесть очков столичный «Локомотив», набрала 71 балл и стала первым чемпионом страны не из Москвы.

Первое место в рейтинге самых нежданных чемпионов заняла итальянская «Верона», ставшая чемпионом страны в 1985 году. На втором месте – феноменальное чемпионство «Лестера» в 2016 году. На третьем – успех «Монпелье» во Франции в 2012 году.