Игроки «Урала» пропускают в Премьер-лиге на протяжении 10 матчей подряд

На 21-й минуте первого тайма матча между столичным «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом» Евгений Морозов забил гол и вывел «железнодорожников» вперёд – 1:0.

Таким образом, уральский клуб пропускает уже на протяжении 10 матчей Премьер-лиги подряд на протяжении почти трёх месяцев.

В последний раз в элите российского футбола уральцы не пропускали дома, когда сыграли в нулевую ничью с воронежским «Факелом» (0:0). Это было 17 сентября.

Всего у «Урала» набралось 27 пропущенных голов в 18 матчах – это третий худший результат во всей Премьер-лиге. Наихудшими по числу пропущенных голов являются «Сочи» (30) и «Ростов» (29).

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