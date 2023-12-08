«Локомотив» повёл в матче с «Уралом» после удара Морозова

В последнем туре 2023 года в Премьер-лиге забит первый мяч. «Локомотив» и «Урал» играют в морозной столице. На 18-й минуте удалось размочить счет хозяевам после атаки по левому краю. Соперник не смог помешать акцентированному навесу с левого угла поля, и у линии вратарской Евгений Морозов головой вколотил мяч в сетку ворот противника.

В случае победы «Локомотив» будет делить третье место с «Динамо». «Урал» при таком счете останется пятым с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.