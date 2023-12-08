Непомнящий уверен, что ни одну игру 18 тура РПЛ не отменят

Российский тренер и футбольный эксперт Валерий Непомнящий уверен, что ни один из матчей 18 тура РПЛ не будет отменён из-за сильных морозов, которые в эту неделю обрушились на многие города страны.

«Уверен, переноса игр не будет. У футболистов – работа, а у клубов – обязательства перед телеканалами. Разве что иногда может состояться действительно форс-мажорная ситуация», - делится Непомнящий с RT.

Как минимум одну игру тура РПЛ уже точно не отменят – это матч между «Локомотивом» и «Уралом», который проходит в эти минуты в столичном Черкизове. Кстати, «Локо» в первом тайме повёл – отличился защитник Евгений Морозов точным ударом головой.