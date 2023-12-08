Тренер «Локомотива» Левин: «Победа над «Зенитом» уже в прошлом, все мысли об «Урале»

Тренер «Локомотива» Олег Левин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- Учитывая погодные условия, в двух последних турах до зимней паузы какие-то команды хотели бы сыграть в этих погодных условиях, а какие-то нет. Что касается сегодняшней низкой температуры, пограничной, за час до матча измеряли ее, «Локомотив» хотел бы сегодня матч провести, или хотелось бы, чтобы температура была пониже, и на весну перенести?

- Мы уже не раз говорили, что решение играть или не играть, оно за руководителями, организаторами матча. Поэтому по регламенту при нужных температурах готовы играть.

- Какие нюансы подготовки команды к матчу в таких тяжелых погодных условиях?

- На нашей подготовке погода абсолютно никак не отразилась. У нас хорошо готово поле, у нас лучшая служба в стране по полям. У нас она в обычном режиме проходила.

- Как на подготовку к этой игре сказалась эмоциональная победа над «Зенитом»? Как сохранить и найти эмоции футболистам после такой яркой победы на последний матч до зимней паузы?

- Я думаю, что положительные эмоции для всех имеют положительную роль. Но она уже в прошлом, все мысли об «Урале».