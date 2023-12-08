Ганчаренко: «Должны сегодня выйти, как дети во дворе»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- В последних двух турах для всех тренеров актуален вопрос, учитывая погоду, - хотели ли вы или нет, чтобы игра состоялась?

- Мы уже здесь, поэтому надо играть в любом случае. Мы проделали длинный путь, и возвращаться или что-то менять - не стоит.

- Как происходит подготовка команды к матчу в таких погодных условиях? Тем более, учитывая температуру в Екатеринбурге, там до -30 было в последние дни.

- В нашем случае уже 2-3 дня, которые мы с ограничениями тренировались, большого значения не имеют. Мы должны сегодня выйти, как дети во дворе, когда мы в мороз, дождь, снег все равно выходили и играли.

- Что по эмоциям? Учитывая последний матч команды в чемпионате, когда контролировали игру, но уступили «Пари НН». Как перенастроиться на следующую игру чемпионата?

- В любом случае понятно, что сегодня финальный забег в этом году. Поэтому надо нам отдать все силы на сегодняшнюю игру.