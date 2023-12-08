Пресс-служба столичного ЦСКА опубликовала фото защитника команды Виллиана Роши с живым дельфином. На фото бразилец улыбается и гладит млекопитающее, присев рядом с ним.

«Мы не могли не сделать такое чудесное милое фото», - гласит подпись в телеграм-канале «армейцев».

Напомним, что в спортивных кругах форварда «Спартака» Александра Соболева иногда кличут дельфином за то, что тот порой неловко симулирует на поле, пытаясь заработать пенальти.

В конце прошлого сезона у Роши и Соболева случился конфликт на футбольном поле во время дерби «Спартака» и ЦСКА. Нападающий показал защитнику неприличный жест.