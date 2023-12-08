Игроки «Локомотива» заявили, что играли и в более жёстких условиях

Менее чем через час в Москве состоится матч 18 тура РПЛ, в котором встретятся «Локомотив» и «Урал». Замер температуры воздуха перед игрой показал -12 градусов. Футболисты «Локо» оценили такие температурные показатели.

«Нормально. Не самое жёсткое, что было у меня», - говорит телеканалу «Матч ТВ» форвард «Локо» Владислав Сарвели. С ним согласился Дмитрий Баринов, добавив, что в Хабаровске однажды у него были более жёсткие условия для игры в футбол.

Напомним, что текстовую трансляцию вечерней игры проведёт наш портал. Стартовый свисток – в 19:00, время московское.