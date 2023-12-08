Агент Дркушича рассказал о состоянии словенца

Агент защитника футбольного клуба «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал о состоянии своего клиента, который точно не сыграет в матче 18-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга»

Агент отметил, что игрок сборной Словении на данный момент находится в Сочи и продолжает своё восстановление, поэтому для него первая часть сезона закончена.

«Ему нужно еще как минимум две недели. Но к началу первого сбора он будет в полной боевой готовности», - приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Напомним, что «Сочи» после 17 туров замыкают турнирную таблицу, имея в своем активе лишь десять очков.