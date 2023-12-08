Матч «Локомотив» - «Урал» начнётся вовремя

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Уралом» не будет перенесён из-за морозов.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, за час до игры термометр на стадионе «железнодорожников» показал температуру минус 12 градусов. Это означает, что нет никаких поводов для переноса поединка.

Напомним, по регламенту команды могут отказаться от участия в матче, если температура будет ниже минус 15 градусов.

Старт поединка «Локомотив» - «Урал» запланирован на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которую проведет портал LiveResult.