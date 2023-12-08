Наставник «Ариса» Шпилевский: Я не думал о переезде в Россию

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о возможном продолжении карьеры в России.

Специалист отметил, что он никогда не думал о том, что работать в России, ведь все его мысли связаны с кипрской командой, к тому же он недавно продлил свой контракт на три года.

«Я держу свое слово и не могу думать о другом. Потому что осознанно сделал выбор и полностью увлечен «Арисом», - приводит слова Шпилевского Sport24.

Контракт 35-летнего белорусского специалиста с прошлогодним чемпионом Кипра рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, что минувшим летом Шпилевского связывали с московским «Динамо».