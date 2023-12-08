Бывший защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг рассматривался как новый генеральный директор «железнодорожников».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, вариант с назначением Бориса на смену Владимиру Леонченко обсуждался в клубном руководстве и не исключено, что его продолжат обсуждать, если контракт с Леонченко так и не будет продлён.

Напомним, что трудится экс-«железнодорожник» Леонченко на занимаемом посту уже три календарных года – с декабря 2020 года.

Ранее Ротенберг был игроком «Локомотива», изредка выходя на поле с 2016 по 2022 годы. Сейчас он завершил карьеру.