«Локомотив» и «Урал» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые состав на матч 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Локомотив» примет «Урал». В стартовый состав «железнодорожников» вернулся Дмитрий Баринов, который пропускал матч против «Зенита» из-за дисквалификации.

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Фассон, Митай, Баринов, Миранчук, Дзюба, Глушенков.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Бевеев, Бегич, Эмерсон, Итало, Малькевич, Газинский, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Каштанов.

Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция пройдет на сайте LiveResult.Ru.