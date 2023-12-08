Спортивный директор «Оренбурга» - о Лукасе Вере: Он сфокусирован на нашем клубе

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе полузащитника Лукаса Веры в зимнее трансферное окно.

Спортивный функционер отметил, что на данный момент нет никаких новостей, и на данный момент аргентинец сфокусирован на выступлении за уральскую команду.

«Не знаю, почему все так идет. Пока о замене не думали. Если Вера покинет нас, то будем что-то думать, искать», - приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что Вера уже зимой должен подписать долгосрочный контракт со столичным «Локомотивом», который будет рассчитан до лета 2027 года.