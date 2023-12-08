Масалитин критически отозвался о переходе РПЛ на систему «осень-весна»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин резко высказался о переходе Российской премьер-лиги на систему «осень-весна».

Эксперт отметил, что этот переход делался для того, чтобы в еврокубках играли те команды, которые только что смогли отобраться в них.

«Мы за 12 лет ничего в еврокубках не выиграли. А выигрывали, когда играли по «весна-осень». Попробовали – не пошло. А назад уже не отмотаешь», - приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Напомним, что в прошлом туре из-за снегопада в столице матч между ЦСКА и «Ростовом» находился под угрозой срыва, а игра между «Зенитом» и «Локомотивом» была отложена на 30 минут.