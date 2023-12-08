Григорий Иванов: «Мы готовы играть, выезжаем на матч»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что его команда выезжает на матч против «Локомотива». Игра, напомним, состоится сегодня вечером в 19:00 по московскому времени в Москве.

«К игре готовы, выезжаем на матч. Посмотрим, что скажет ее величество погода. Но нам лучше сегодня провести матч, чтобы завершить эту часть сезона», - говорит Иванов «Спорт-Экспрессу», добавляя, что холод – это ещё норма, ведь главное, чтобы не было снега.

Напомним, что если температура воздуха перед игрой опустится до -15 градусов, то матч будет по регламенту отменён. Текстовая трансляция игры, если она состоится, пройдёт у нас на портале.