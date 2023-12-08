Гладилин: Ничего критического для футболистов при игре в -15 нет

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре в футбол в слишком морозную погоду.

Специалист отметил, что нет ничего страшного в том, чтобы футболисты играли в -15 градусов, ведь они надевают экипировку в зависимости от погодных условий.

«Играли в мороз всегда.

Никогда никто из футболистов не заболевал после игры в холод. Это идёт только на пользу здоровью», - приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Напомним, что сегодня, 8 декабря, во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» сыграет против «Урала», температура воздуха в Москве будет составлять от -12 до -14 градусов, а разрешено по регламенту играть при -15.