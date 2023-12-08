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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Ахмате» сообщили, что готовы рассмотреть предложения по Конате

08 Декабря 2023 • 17:10 Комментировать
Ахмат
...
Ростов
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Через 21 ч. 49 мин.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о будущем нападающего грозненской команды Мохамеда Конате.

Айдамиров сообщил, что в клубе готовы рассмотреть предложения по Конате, если такие поступят. Напомним, контракт 25-летнего футболиста с «Ахматом» рассчитан до середины 2024 года.

«Если будет предложение зимой, то рассмотрим его. Пока предложений по нему нет. Если говорить про ротацию состава, то зимой она будет. Но на каких позициях будут изменения — пока озвучивать не будем», — цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 21 матч, в которых забил семь голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро.

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