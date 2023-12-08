«Зенит» обыграет «Пари НН», а «Краснодар» не сможет одолеть ЦСКА — прогноз Ловчева на 18-й тур РПЛ

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился прогнозом на матчи 18-го тура Российской премьер-лиги.

По мнению эксперта, «Спартак» сможет одолеть на своем поле «Крылья Советов», «Зенит» окажется сильнее «Пари НН», а «Краснодар» потеряет очки в матче с ЦСКА. Прогноз на все матчи предстоящего тура РПЛ Ловчев опубликовал в своем телеграм-канале:

«Локомотив» – «Урал» — 2:0

«Спартак» – «Крылья Советов» — 2:1

«Ахмат» – «Ростов» — 1:1

«Зенит» – «Пари НН» — 2:0

«Факел» – «Динамо» — 0:1

«Сочи» – «Оренбург» — 2:0

«Краснодар» – ЦСКА — 1:1

«Балтика» – «Рубин» — 1:0

18-й тур чемпионата России стартует 8 декабря матчем между «Локомотивом» и «Уралом». Начало встречи запланировано на 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.