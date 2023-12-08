«Локомотив» показал данные с термометра перед матчем с «Уралом»

Сегодня, 8 декабря, московский «Локомотив» примет на своём поле «Урал» из Екатеринбурга.

В своем официальном телеграм-канале «железнодорожники» опубликовали кадры с текущей температурой воздуха на стадионе. На данный момент термометр показывает минус 13 градусов. Стоит сказать, что до начала матча остается чуть более двух часов.

Напомним, согласно регламенту РПЛ команды имеют право отказаться от проведения матча, если температура опустится ниже 15 градусов мороза.

Игра 18-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Урал» должна стартовать в 19:00 по столичному времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.