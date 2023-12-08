Бышовец: «Сутормину лучше перейти в «Урал» или «Оренбург»

Знаменитый российский тренер Анатолий Бышовец рассказал, в каких клубах он видит полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина. Футболист из-за не слишком регулярной игровой практики может сменить команду.

«Ему лучше пойти назад в «Оренбург», где он был лидером, или в «Урал». Он универсал, играет как в атаке, так и в обороне и будет полезен командам, что борются за выживание», - говорит Бышовец для Legalbet.

Кстати, последние слухи на данный момент связывают Сутормина с московским «Динамо». Однако в составе «бело-голубых», по мнению Бышовца, Алексей может присесть на скамейку запасных.