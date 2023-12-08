Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, в каком случае нужно было переходить на систему «осень-весна».

«Моё мнение было высказано 10 лет назад и не поменялось. Надо было переходить на систему «осень-весна» только в том случае, если у нас есть не менее 10 стадионов с крышей, как в Питере и не меньше 15 манежей. Это для того, чтобы Первая лига могла тренироваться и играть. Тогда можно, а если этого не было сделано, тогда никакого смысла переходить не было», — сказал Колосков.

После 17 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. 18-й тур стартует уже сегодня, 8 декабря, матчем «Локомотив» — «Урал», который начнётся в 19:00 по московскому времени.

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