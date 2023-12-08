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Гладилин рассказал, почему Рибалта не нужен «Спартаку»

08 Декабря 2023 • 16:20 Комментировать

По последним новостям, в московский «Спартак» на должность спортивного директора может прийти испанец Хавьер Рибалта. Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, почему приглашение иностранца на пост будет большой ошибкой для «красно-белых».

«Спортивный директор клуба должен знать страну, в которой он работает: инфраструктуру, агентов, кадры. Рибалте потребуются годы, чтобы выучить её. Полагаю, его приглашение станет большой ошибкой», - размышляет Гладилин для Vprognoze.ru.

Ранее в карьере Рибалта занимал пост спортивного директора другого топ-клуба из России – питерского «Зенита».

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Спартак Москва Валерий Гладилин Хавьер Рибалта ещё теги
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