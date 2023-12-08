Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Локомотив».

«Там не так просто заиграть, в «Аталанте» огромная конкуренция. В «Локомотив» он придёт и будет спокойно играть, если Дзюбе 35 лет, и он не подошёл турецкой слабой команде… При этом он капитан команды. Миранчук будет здесь спокойно играть лет десять. В топ-5 чемпионатах уровень футбола выше, чем в России. Это не должны скрывать и говорить. Если Миранчук сюда вернётся, он будет спокойно тут играть пять лет как минимум», — сказал Гладилин.

28-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» осенью 2020 года. В нынешнем сезоне россиянин сыграл за команду из Бергамо восемь матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.