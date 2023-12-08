Гладилин: «В морозы нужно беспокоиться не о футболистах, а о болельщиках»

Валерий Гладилин, ветеран и бывший игрок столичного «Спартака» порассуждал о главной проблеме проведения футбольных матчей в зимние холода.

«Болельщики – главная проблема. Не пойдёт народ на стадион, чтобы сидеть и мёрзнуть. В такую погоду нужно беспокоиться не о футболистах, а о зрителях. На трибуны они не пойдут», - говорит Гладилин Vprognoze.ru.

Напомним, что в этот пятничный вечер в Черкизове должна состояться игра «Локомотива» и «Урала» в рамках последнего тура 2023 года. Столбик термометра, по прогнозам синоптиков, опустится до -12…-14 градусов. Если он опустится до -15 градусов, то матч будет перенесён.