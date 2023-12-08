Наумов не считает, что матч «Локомотива» и «Урала» нужно переносить

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о том, стоит ли проводить матч «железнодорожников» против «Урала» из Екатеринбурга. Команды встретятся на «РЖД Арене» в рамках 18 тура РПЛ в эту пятницу. Стартовый свисток запланирован на 20:00.

«Есть регламент. Согласно регламенту и надо работать. Или менять регламент. Потому что если сейчас «Локомотив» или «Урал» затеет перенос, то другая сторона станет протестовать», - рассказал Наумов Vprognoze.ru, добавив, что обеим командам нужно просто следовать закону.

Напомним, что синоптики предупреждают о морозной температуре воздуха сегодняшним московским вечером. Она опустится до -14 градусов. Перенести матч можно в случае, если температура воздуха опустится до -15 градусов и ниже.

Текстовая трансляция игры (если она состоится) - на нашем портале.