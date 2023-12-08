Тикнизян — о переходе из ЦСКА в «Локомотив»: «Я не верил, что меня купили за 5 миллионов евро»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян вспомнил о своём переходе в стан «железнодорожников» из ЦСКА летом 2021 года за 5 миллионов евро.

По словам 24-летнего футболиста, сумма трансфера на него сильно давила, и он первое время не мог поверить в то, что его купили за такие большие деньги.

«Больше всего я не понимал, почему мне предъявляют претензии за сумму трансфера. Я всегда отвечал: «У меня на лбу было написано 5 миллионов евро или что?» Было даже где-то страшновато, я не верил первое время, что меня купили за 5 миллионов евро», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В текущем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 22 матча, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 5 миллионов евро.