«Локомотив» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Урал
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Протокол игры
|(1:0) Морозов Евгений18'
Лантратов Илья•Ненахов Максим• 31'Морозов Евгений•Фассон Лукас•Сильянов Александр•Миранчук Антон•Баринов Дмитрий•Глушенков Максим•Митай Марио•Тикнизян Наир•Дзюба Артём
Помазун Илья•Эмерсон Иллой-Айет•Бегич Сильвие•Итало•Мишкич Даниэль•Бевеев Мингиян•Малькевич Владислав•Аюпов Тимур•Егорычев Андрей•Каштанов Алексей•Газинский Юрий
08 декабря. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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