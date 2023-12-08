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«Локомотив» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

08 Декабря 2023 • 18:30 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Урал
1 1.75 X 3.90 2 4.90
перерыв

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Урал».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Локомотив Москва1:0Урал
(1:0) Морозов Евгений18' 
Лантратов ИльяНенахов Максим  31'Морозов ЕвгенийФассон ЛукасСильянов АлександрМиранчук АнтонБаринов ДмитрийГлушенков МаксимМитай МариоТикнизян НаирДзюба Артём
Запасные: Гилерме МаринатоСамошников ИльяПиняев СергейПогостнов ЕгорКуликов ДаниилКузьмичёв ИванМарадишвили КонстантинСулейманов ТимурСарвели ВладиславЖемалетдинов РифатРыбчинский ДмитрийХудяков Даниил
Помазун ИльяЭмерсон Иллой-АйетБегич СильвиеИталоМишкич ДаниэльБевеев МингиянМалькевич ВладиславАюпов ТимурЕгорычев АндрейКаштанов АлексейГазинский Юрий
Запасные: Сиссе ИбраимаЩербицкий ДенисФилипенко ЕгорНейва КристианБикфалви ЭрикДмитриев ИгорьКулаков ДенисМамин АртёмГильерме ШеттинеИшков ИльяСунгатулин ФанильМамин Алексей
08 декабря. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал

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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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