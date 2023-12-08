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Терёхин: «Реал Сосьедад» играл на поле для регби, а у нас снег пошёл – ничего себе!» эксклюзив

08 Декабря 2023 • 15:54 Комментировать
Андрач
0:1
Реал Сосьедад

Бывший нападающий московских клубов «Динамо» и «Локомотив» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил футбольные поля в России и в Испании.

- Я смотрел обзор матча «Реал Сосьедада» в Кубке Испании. Он играл с каким-то клубом из четвёртой лиги. Там вообще поле с жёлтой разметкой под регби, искусственное. И ничего – спокойно поехали, играют, никто не ропщет. Хотя ужас какое поле и два человека на трибуне. Но ничего страшного. А у нас проблема: снег пошёл – ничего себе! – возмутился Терёхин.

«Реал Сосьедад» в том обыграл «Андрач» в 1/32 финала Кубка Короля со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Кубок Испании Чемпионат России Олег Терёхин РПЛ ещё теги

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