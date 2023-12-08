Бывший нападающий московских клубов «Динамо» и «Локомотив» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил футбольные поля в России и в Испании.

- Я смотрел обзор матча «Реал Сосьедада» в Кубке Испании. Он играл с каким-то клубом из четвёртой лиги. Там вообще поле с жёлтой разметкой под регби, искусственное. И ничего – спокойно поехали, играют, никто не ропщет. Хотя ужас какое поле и два человека на трибуне. Но ничего страшного. А у нас проблема: снег пошёл – ничего себе! – возмутился Терёхин.

«Реал Сосьедад» в том обыграл «Андрач» в 1/32 финала Кубка Короля со счётом 1:0.