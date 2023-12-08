Тикнизян: «От Дзюбы исходила дополнительная мотивация на матч с «Зенитом»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о настрое своего одноклубника Артёма Дзюбы на матч против «Зенита», за который он выступал ранее.

Напомним, «железнодорожники» встречались с петербургской командой в матче 17-го тура РПЛ и сумели добиться победы со счётом 3:1.

«Было видно, что от него исходила дополнительная мотивация. Сам по себе Артём —личность, которая прививает нам, всем молодым футболистам, характер победителя», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут сегодня, 8 декабря, против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.