Тикнизян рассказал, какое условие ему выдвинул «Вердер»

Крайний защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился информацией о том, какое условие ему выставил немецкий «Вердер» для оформления трансфера.

«У меня состоялась видеоконференция в конце лета с представителями «Вердера». Они мне озвучили это условие, что надо учить немецкий язык, потому что для них это приоритет», — заявил Тикнизян на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне 24-летний футболист появился на поле в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и записал на свой счет пять результативных передач.

Действующий контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составлять пять миллионов евро.