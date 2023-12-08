​Оганесян уверен, что «Оренбург» не вылетит из РПЛ

Форвард «Оренбурга» Степан Оганесян высказался по поводу положения команды в турнирной таблице чемпионата России.

После семнадцати туров «Оренбург» располагается на 14-й строчке в таблице, то есть в зоне стыковых игр. Оганесян уверен, что команде удастся сохранить прописку в топ-дивизионе на следующий сезон.

«У нас и раньше были неудачные серии. Надеюсь, в ближайшее время мы прервем её. Будем стараться побеждать и набирать свои очки. Уверен, что «Оренбург» не вылетит. Сто процентов!» - цитирует Оганесяна «Спорт-Экспресс».

В последнем матче 2023 года «Оренбург» будет играть против «Сочи» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 10 декабря.