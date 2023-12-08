​В РПЛ дали новый комментарий о возможном переносе 21-го тура из-за выборов

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта, и ходят слухи, что матчи 21-го тура Премьер-лиги могут быть перенесены. Впрочем, на текущую минуту в РПЛ не имеют таких планов. Об этом сообщил Антон Фетисов – директор лиги по маркетингу и коммуникациям.

«Пока к нам по поводу переноса тура никто не обращался. При составлении расписания 21-го тура мы, как и всегда, будем учитывать пожелания органов исполнительной власти и клубов-участников чемпионата», - слова Фетисова приводит «Спорт-Экспресс».

После семнадцати туров на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги располагается «Краснодар». Вторым идёт «Зенит», отстающий от лидера на два балла. Тройку замыкает «Динамо», которое от первой строчки отделяют четыре очка.

Матчи 18-го тура РПЛ пройдут 8, 9 и 10 декабря.