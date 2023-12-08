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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Путин объявил об участии в президентских выборах – из-за них могут перенести тур РПЛ

08 Декабря 2023 • 14:59 Комментировать

Владимир Путин в пятницу объявил о своём участии в выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта следующего года. 

Ранее в прессе появилась информация о том, что из-за президентских выборов матчи 21-го тура Российской премьер-лиги могут быть перенесены на резервную дату. Пока что таких планов у РПЛ нет, но ситуация может измениться. Во время прошлых президентских выборов в России некоторые матчи переносились.

На текущий момент лидером чемпионата России является «Краснодар» (35 очков). Второе место занимает «Зенит», который отстаёт от «быков» на два очка. Тройку замыкает «Динамо» (31 очко). 

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Путин РПЛ
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