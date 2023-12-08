​Путин объявил об участии в президентских выборах – из-за них могут перенести тур РПЛ

Владимир Путин в пятницу объявил о своём участии в выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта следующего года.
Ранее в прессе появилась информация о том, что из-за президентских выборов матчи 21-го тура Российской премьер-лиги могут быть перенесены на резервную дату. Пока что таких планов у РПЛ нет, но ситуация может измениться. Во время прошлых президентских выборов в России некоторые матчи переносились.
На текущий момент лидером чемпионата России является «Краснодар» (35 очков). Второе место занимает «Зенит», который отстаёт от «быков» на два очка. Тройку замыкает «Динамо» (31 очко).
Бан пользователя