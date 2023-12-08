​Путин объявил об участии в президентских выборах – из-за них могут перенести тур РПЛ

Владимир Путин в пятницу объявил о своём участии в выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта следующего года.

Ранее в прессе появилась информация о том, что из-за президентских выборов матчи 21-го тура Российской премьер-лиги могут быть перенесены на резервную дату. Пока что таких планов у РПЛ нет, но ситуация может измениться. Во время прошлых президентских выборов в России некоторые матчи переносились.

На текущий момент лидером чемпионата России является «Краснодар» (35 очков). Второе место занимает «Зенит», который отстаёт от «быков» на два очка. Тройку замыкает «Динамо» (31 очко).