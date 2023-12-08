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​Макаров хотел бы поучаствовать в матче по боксу среди футболистов

08 Декабря 2023 • 14:41 Комментировать

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров сказал, что хотел бы поучаствовать в матчевой встрече по боксу среди футболистов.

«Наверное, было бы интересно [матчевую встречу], но все понимают, что такого никогда не произойдёт, разве что так – посмеяться», - цитирует Макарова ТАСС.

Макаров, который любит смотреть бокс и смешанные единоборства, уверен, что в боксёрском матче между «Динамо» и ЦСКА победу бы отпраздновали «бело-голубые».

«Конечно, победит всегда «Динамо», наш клуб всегда и везде должен побеждать, «Динамо» бежит!» - сказал Макаров.

После семнадцати туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Марцела Лички проведёт 10 декабря – против «Факела» на выезде.

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