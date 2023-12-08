В «Оренбурге» рассказали о доверии к Деограсии

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о доверии к главному тренеру команды Давиду Деограсии.

«Нормальный кредит доверия. Продолжаем работу, никаких вопросов. Ни от чего не зависим, идём вперёд», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Деограсия возглавил «Оренбург» по ходу нынешнего сезона, сменив на этом посту Иржи Ярошика. После 17 туров РПЛ южноуральцы расположились на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт 10 декабря против «Сочи». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.