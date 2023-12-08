Сенников: «После убедительной победы над «Зенитом» «Локомотив» выглядит явным фаворитом в матче против «Урала»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «железнодорожниками» и «Уралом».

«После такой убедительной победы над «Зенитом» «Локомотив» выглядит явным фаворитом в домашнем матче против «Урала». Главное, чтобы не было недооценки. Если команда будет играть так же, как и с «Зенитом», то победит. «Урал» вроде бы преодолел кризис, но все равно «Локо» в последних играх выглядит гораздо стабильнее. Уверенно проводят матчи.

Игра должна быть интересная. У «Локомотива» все матчи получаются голевыми и яркими в последнее время. «Урал» - тоже не подарок. Он может удивить. Это хорошая тренерская команда. Недооценивать никого нельзя. Уже скоро РПЛ уйдет на паузу, поэтому всем хочется очки забрать», - сказал Сенников.

Матч «Локомотив» - «Урал» начнется в 19:00.