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Президент «Оренбурга» Еремякин — о Вере: «Придёт кто-то с реальным предложением — отдадим»

08 Декабря 2023 • 14:22 Комментировать
Сочи
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Оренбург
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10.12 16:30

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном переходе полузащитника южноуральской команды Лукаса Веры в «Локомотив».

По словам Еремякина, московский клуб пока обдумывает возможную сделку. Однако после того, как в «Оренбург» поступит официальное предложение, переход сразу состоится.

«Пока не знаем, на какой стадии вопрос. «Локомотив» пока думает. Я за них думать не хочу. Придёт кто-то с реальным предложением — отдадим, отпустим, продадим», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 26-летний Вера провёл за «Оренбург» 17 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 3 миллиона евро.

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Локомотив Москва Оренбург Василий Еремякин Лукас Вера трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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