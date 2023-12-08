Тарханов: Шестое-десятое место — это уровень «Урала»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением об игре «шмелей» в текущем сезоне РПЛ.

— Команда Ганчаренко показывает неплохой футбол. Но уровень игроков у него не как в «Зените» или в том же «Локомотиве». Поэтому не все получается в реализации моментов. 6–10‑е место — это уровень «Урала», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

В 17 турах чемпионата России «Урал» набрал 19 очков и занимает двенадцатую позицию в турнирной таблице.

В пятницу, 8 декабря, подопечные Виктора Ганчаренко на выезде сойдутся в противостоянии с «Локомотивом». Портал LiveResult проведет подробную текстовую трансляцию встречи. Начало события запланировано на 19:00 по мск.